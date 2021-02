Bezorgdiensten trekken de kar voor Uber, verlies valt lager uit

SAN FRANCISCO (ANP) - Techbedrijf Uber Technologies moet het meer en meer hebben van de bezorgdiensten waaronder het rondbrengen van maaltijden. De Amerikaanse onderneming, die voorheen bekend was van zijn taxidiensten, sloot het slotkwartaal af met een verlies van 968 miljoen dollar, voornamelijk als gevolg van de mindere taxi-inkomsten. Daar tegenover stond een sterke groei van de bezorgtak.

Over heel 2020 schreef Uber een verlies van 6,8 miljard dollar. Daarmee presteerde het bedrijf beter dan een jaar eerder toen het 8,5 miljard dollar tekortkwam. Uber maakte onder meer hoge kosten voor bijvoorbeeld marketing en ontwikkeling. Ook moest het bedrijf geld uittrekken voor veiligheidsmaatregelen tegen corona.

Met de bezorging van vooral maaltijden haalde Uber in het slotkwartaal van 2020 dik 10 miljard dollar omzet binnen. Dat betekende op jaarbasis een groei van 130 procent. Bij de taxidienst was in de periode juist sprake van een omzetdaling van 50 procent tot 6,8 miljard dollar.

Bezorging

Uber zet de laatste tijd volop in op bezorging. Onlangs maakte het bedrijf bekend alcoholbezorger Drizly over te nemen. Volgens Uber kan de bezorging van drank prima worden samengevoegd met de bezorging van eten, Uber Eats. Ondertussen is het aantal restaurants dat gebruikmaakt van de bezorgdiensten van Uber gegroeid tot meer dan 600.000 onder ander door een aantal samenwerkingen met grote ketens.

In Mexico, Canada en Japan is het bedrijf bezig zijn non-food bezorgdiensten uit te breiden. Daarvoor sloot Uber onder andere deals met kledingketen H&M, supermarktketens als Seiyu en Cornershop.