'Telecom Italia werkt aan megabanenreductie'

TURIJN (AFN) - Telecom Italia overweegt naar verluidt circa 7000 banen te schrappen in Italië. Dat zou een streep kunnen betekenen door 14 procent van het Italiaanse werknemersbestand van het bedrijf, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De top van de onderneming is volgens de bronnen al in gesprek met de vakbonden over de op handen zijnde mega-ingreep, die is bedoeld om het bedrijf efficiënter te laten werken. Daarbij zou Telecom Italia voorgesteld hebben om zo'n 4000 mensen vervroegd met pensioen te laten gaan. De rest van de banenreductie zou behaald moeten worden door het afkopen van arbeidscontracten.

Het bedrijf denkt naar verluidt ook na over het aannemen van zo'n 2000 jongere krachten. Dat zou weer geregeld moeten worden door circa 3000 oudere werknemers minder uren te laten draaien. Telecom Italia weigerde commentaar te geven.