Kleine minnen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine minnen zien. Beleggers namen wat gas terug na de recente opmars en hielden de blik gericht op de verdere ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront. Op het Damrak was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een uitblinker dankzij een positief handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 596,43 punten. De MidKap kreeg er 0,4 procent bij tot 900,01 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,3 procent achteruit.

Boskalis behoorde tot de kopgroep bij de middelgrote bedrijven met een plus van 6 procent. De onderneming presteerde naar eigen zeggen in het derde kwartaal veel beter dan in de eerste helft van het jaar. Ook voor de rest van het jaar is Boskalis positief gestemd. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan de MidKap met minnen van 3,1 en 2,2 procent. Chipmachinemaker ASML was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,1 procent.

Altice Europe

Altice Europe was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 8 procent. Het kabel- en telecomconcern promoveert naar de belangrijke MSCI Global Standard Indexes. Biotechbedrijf Galapagos, dat ook een plekje krijgt in deze graadmeter van MSCI, was koploper in de AEX met een winst van 1,4 procent. Bij de kleinere bedrijven profiteerde groothandel Sligro (plus 3,7 procent) van een adviesverhoging door ABN AMRO.

Richemont raakte 4 procent kwijt in Zürich. De Zwitserse producent van luxegoederen had in de afgelopen zes maanden veel last van de protesten in Hongkong. IAG verloor 0,4 procent in Londen. Het moederconcern van luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia is somberder geworden over zijn groeivooruitzichten.

Crédit Agricole

In Parijs werd de Franse bank Crédit Agricole 2,5 procent lager gezet na een kwartaalupdate. In Frankfurt verloor Allianz 1,7 procent ondanks dat de Duitse verzekeraar afgelopen kwartaal meer vertrouwen heeft gekregen in het behalen van zijn financiële doelen.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1043 dollar. Amerikaanse olie daalde 1,7 procent in prijs tot 56,18 dollar per vat. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 61,29 dollar.