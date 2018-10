Betalen opladen e-auto kan contactloos

Gepubliceerd op | Views: 731 | Onderwerpen: autoindustrie

ARNHEM (AFN) - Laadoplossingenaanbieder Allego heeft samen met betaalbedrijven Visa, American Express en Mastercard een nieuwe betaalstandaard ontwikkeld. Daarmee kan de stroom voor het opladen van elektrische auto's contactloos worden betaald met zowel creditcards en pinpassen.

Door de nieuwe techniek is een speciale pas, abonnement of registratie van een pinpas of creditcard niet meer nodig. Ook kunnen gebruikers nu direct zien hoeveel een laadbeurt ze gekost heeft.

De nieuwe techniek is vanaf maandag te gebruiken bij een Shell-snellader in Londen. Het Brits-Nederlandse gas- en oliebedrijf gaat al zijn snelladers in het Verenigd Koninkrijk met de betaalstandaard uitrusten. Vanaf volgend jaar worden alle Allego-laders van de functie voorzien.