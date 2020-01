'Wall Street begint licht hoger na Iraanse aanval'

Gepubliceerd op | Views: 969

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen woensdag naar verwachting met bescheiden winsten aan de handelssessie. De stemming op de handelsvloeren wordt beheerst door de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Beleggers wachten nu af of de spanningen in het Midden-Oosten verder escaleren, maar lijken daar voorlopig niet van uit te gaan. Verder is de blik gericht op het toonaangevende banenrapport van ADP.

Aandelenmarkten lijken zich op te trekken aan de eerste reactie van de Amerikaanse president Donald Trump op de de aanval. Die verklaarde op Twitter dat "alles goed is" na de Iraanse vergeldingsactie voor de moord op generaal Qassem Soleimani. Trump zal later op de dag bekendmaken of en welke stappen zijn land neemt tegen de aanval.

Olieprijzen schoten kort na de Iraanse aanvallen omhoog, maar stonden een klein uur voor de openingsbel weer in de min. Ook een aanvankelijke piek in de prijs voor goud, in onzekere tijden vaak een veilige haven voor beleggers, werd teruggebracht tot een bescheiden plusje.

Boeing crash

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar vliegtuigmaker Boeing. Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in Iran neer, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. De fabrikant maakte verder een opvallende draai in de kwestie rond de gewraakte 737 MAX-toestellen. Boeing adviseert nu wel uitgebreide pilotentraining voor het vliegtuigtype, waarmee binnen een halfjaar twee grote crashes gebeurden. Aanvankelijk stelde het concern dat dit niet nodig zou zijn.

De geopolitieke spanningen zetten belangrijke defensieconcerns als Northrop Grumman en Lockheed Martin mogelijk in beweging. Aandelen van die bedrijven werden al hoger gezet nadat de VS met de aanslag op Soleimani de verhoudingen in het Midden-Oosten op scherp zetten.

Constellation Brands

Corona-maker Constellation Brands opende de boeken en zag in zijn recente kwartaalresultaten aanleiding de winstprognose voor het gehele boekjaar te verhogen. Drogisterijketen Walgreens behaalde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere winst dan kenners hadden verwacht.

De groei van de werkgelegenheid in de VS viel in december veel sterker uit dan verwacht, blijkt uit gegevens van loonstrookverwerker ADP. Ook werd de banengroei in november opwaarts bijgesteld. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

Dinsdag sloten de beurzen in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 28.583,68 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 3237,18 punten. Techbeurs Nasdaq leverde een fractie in en stond op 9068,58 punten.