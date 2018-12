Franse industrie ziet productie groeien

Gepubliceerd op | Views: 564 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse industriële productie heeft in oktober een stijging van 1,2 procent op maandbasis laten zien. Dat blijkt uit gegevens van het Franse statistiekbureau.

Economen dachten in doorsnee dat de productie met 0,7 procent zou stijgen. In september nam de industriële productie in Frankrijk met een herziene 1,6 procent af. Eerder werd een daling met 1,8 procent gemeld.