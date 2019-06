DSM breidt uit in Emmen

Gepubliceerd op | Views: 273

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM heeft een nieuwe productielijn voor het polymeer Arnitel in gebruik genomen in zijn fabriek in Emmen. Door de nieuwe lijn gaat de productiecapaciteit met een vijfde omhoog.

Arnitel is een zogenaamde ThermoPlastic Copolyester. Die materialen zijn buigzaam, kunnen goed tegen hoge temperaturen en zijn makkelijk te verwerken. Volgens DSM wordt Arnitel steeds vaker als vervanger van natuurlijk rubber gebruikt in de auto-industrie.