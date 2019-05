DSM straalt, PostNL daalt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden dinsdag een stap terug. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van speciaalchemiebedrijf DSM in de smaak. PostNL werd lager gezet na teleurstellende resultaten. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 563,25 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 796,69 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen zakte 0,9 procent na een lang weekend. De beurs in Istanbul leverde ruim 2 procent in, na bekendmaking dat de lokale verkiezingen in de belangrijkste Turkse stad moeten worden overgedaan.

De markten verwerkten verder het nieuws dat de Chinese vicepremier Liu He deze week toch naar de VS komt voor handelsoverleg. Eerder waren er berichten dat het bezoek van Liu op losse schroeven zou staan omdat president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld.

PostNL

DSM was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 5,1 procent. Het speciaalchemieconcern verhoogde zijn verwachting voor de winstgevendheid in heel 2019, na een naar eigen zeggen goede start van het jaar. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van 2,2 procent. In de MidKap stond PostNL onderaan met een verlies van 5,7 procent. De postbezorger boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar minder winst.

Thomas Cook steeg 11,5 procent in Londen. Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (min 1,4 procent) bevestigde een bod te doen op Condor, de vakantievlieger van de Britse reisorganisatie. In Brussel verloor bierbrouwer AB InBev 1,7 procent na publicatie van kwartaalcijfers. BMW zakte 1,6 procent in Frankfurt. De automaker behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst. Henkel, het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil, leverde 4,5 procent in na tegenvallende resultaten. In Zürich klom uitzender Adecco 1,7 procent na een positief handelsbericht.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1196 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 61,82 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 70,55 dollar per vat.