'Invallen bij optiekketen GrandVision'

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - Deurwaarders hebben deze week op twee locaties invallen gedaan bij optiekketen GrandVision. Dat zeggen meerdere bronnen tegen zakenkrant Het Financieele Dagblad. Naar verluidt was er ook een inval bij grootaandeelhouder HAL in Rotterdam.

De invallen vonden plaats in opdracht van brillenketen EssilorLuxottica, de fabrikant van zonnebrillenmerken Ray-Ban en Oakley. Het Frans-Italiaanse bedrijf is de beoogde koper van GrandVision, maar heeft sinds kort een hoogoplopend conflict met de overnameprooi en met HAL, dat tevens eigenaar is van Het Financieele Dagblad. Dergelijke invallen komen zelden voor.

EssilorLuxottica vindt dat GrandVision en diens eigenaar informatie achterhouden over de maatregelen die de brillenketen heeft genomen om de coronacrisis door te komen. Ook is het concern van mening dat mede daardoor afspraken zijn geschonden die bij de overname zijn gemaakt. Dit zou EssilorLuxottica kunnen aangrijpen om de deal af te blazen, of om te heronderhandelen. Toen de coronapandemie uitbrak sloot GrandVision een groot deel van zijn ruim 7000 winkels.