'Sterke openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 4.589

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting stevig hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met flinke winsten te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers putten moed uit een sterke rally op de Chinese beurzen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd wakkert daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen van de centrale banken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zaterdag een recordstijging op een dag van wereldwijde gevallen van het coronavirus, met in totaal 212.326 in 24 uur tijd. De grootste stijgingen waren te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India. Het wereldwijde aantal coronagevallen bedraagt inmiddels meer dan elf miljoen. Aan de ziekte zijn meer dan een half miljoen mensen gestorven.

Op het Damrak blijft Air France-KLM in de schijnwerpers staan. Air France bevestigde ruim 7600 banen te moeten schrappen om de coronacrisis te doorstaan. De Franse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM snijdt daarbij vooral hard in het personeelsbestand van zijn regionale vliegmaatschappij HOP!

Shell

Ook Shell staat in het nieuws. Het vertrek van het hoofdkantoor van Shell uit Nederland is een van de oplossingen om een einde te maken aan de dubbele aandelenstructuur waarmee het bedrijf te maken heeft. Dat zei topman Ben van Beurden in een interview met Het Financieele Dagblad. Van Beurden benadrukte wel dat er geen concrete plannen zijn om het Nederlandse hoofdkantoor te schrappen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Commerzbank. Volgens persbureau Bloomberg is de Nederlander Roland Boekhout topkandidaat om de nieuwe topman te worden van Commerzbank, als opvolger van vertrekkend bestuursvoorzitter Martin Zielke bij de tweede bank van Duitsland. Ook financieel directeur Bettina Orlopp van Commerzbank zou goede kaarten in handen hebben om de hoogste functie te kunnen gaan vervullen.

Koersen

De Nikkei in Tokio eindigde maandag 1,8 procent hoger. De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er meer dan 3 procent bij door speculatie dat de Chinese economie sneller zal herstellen van de coronacrisis gezien het relatief lage aantal coronagevallen in de regio.

De euro was 1,1289 dollar waard, tegen 1,1242 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 40,56 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 43,15 dollar.