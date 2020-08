'Voorzichtige openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.690

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag naar verwachting licht hoger beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met voorzichtige winsten te openen. Beleggers maken zich op voor nieuwe drukke cijferdag met resultaten van bedrijven als BMW, Allianz, Commerzbank en Deutsche Post. Op Beursplein 5 gaven supermarktconcern Ahold Delhaize, informatieleverancier Wolters Kluwer en optiekketen GrandVision inzicht in de stand van zaken over het afgelopen kwartaal.

Ahold Delhaize verdubbelde de winst in het tweede kwartaal en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal.

Wolters Kluwer behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 2,3 miljard euro. De autonome omzetgroei kwam in de verslagperiode uit op 3 procent. De informatieleverancier herhaalde tevens de prognoses voor dit jaar op te schorten.

GrandVision

GrandVision, eigenaar van ketens als Pearle en Eye Wish, is in de eerste helft van het jaar stevig in de rode cijfers gedoken. Vanwege de corona-uitbraak waren veel winkels tijdelijk gesloten en dat drukte flink op de verkopen. Wel is er volgens het bedrijf sinds het heropenen van de filialen in diverse landen sprake van een stevig herstel. GrandVision benadrukte nog steeds achter de overnamedeal met EssilorLuxottica te staan ondanks de juridische strijd met de brillengigant.

Verzekeraar ASR hervat haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. ASR zal 1,20 euro per aandeel uitkeren als een speciaal dividend, wat gelijk is aan het opgeschorte slotdividend van 2019.

Arcadis

Arcadis liet weten zijn aandelen in het Braziliaans samenwerkingsproject voor duurzaam gas ALEN te hebben verkocht aan zijn lokale partner Porto de Cima Concessões. In december vorig jaar kondigde het advies- en ingenieursbureau al aan te stoppen met investeren in het project, omdat het de resultaten negatief beïnvloedde.

Atrium European Real Estate heeft zijn huurinkomsten in de eerste helft van het jaar fors zien dalen door de coronacrisis. Begin mei bleek al dat Atrium veel last heeft van de virusuitbraak. Destijds gaf de onderneming aan in Polen bijvoorbeeld verplicht te zijn om vanwege de crisis de huren te verlagen.

De euro was 1,1805 dollar waard tegen 1,1767 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 41,64 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 44,42 dollar per vat.