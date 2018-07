SBM niet blij met tussenstap in corruptiezaak

Gepubliceerd op | Views: 992

AMSTERDAM (AFN) - Oliedienstverlener SBM Offshore is niet blij met de tussentijdse uitspraak van de rechter in Brazilië in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land. Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden. De reden is het gegeven dat SBM een buitenlands bedrijf is en dat daardoor het claimen van de schade lastiger is.

De rechter oordeelde nog niet over de hoogte van de bedragen. Dat gebeurt nadat er meer informatie van Petrobras en SBM is verkregen over contracten die deel uitmaken van de kwestie. SBM is het ,,absoluut oneens" met de beslissing en neemt naar eigen zeggen passende maatregelen om zijn belangen te verdedigen. Het bedrijf kan nog altijd niet garanderen dat er een ,,bevredigende oplossing" wordt bereikt.

SBM zit al enige tijd in zijn maag met de afwikkeling van de affaire. Het Nederlandse bedrijf kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Braziliaanse autoriteiten heropenden de zaak formeel nadat een eerdere schikking niet werd goedgekeurd.

SBM zou 162,8 miljoen dollar betalen om het onderzoek naar zijn rol bij het omkopingsschandaal te beëindigen. Het leeuwendeel van het bedrag, bijna 150 miljoen dollar, was bestemd voor Petrobras. SBM nam al een voorziening van 245 miljoen dollar voor deze kwestie. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland in de VS.