'SoftBank zat met inkoop opties achter techrally Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Japanse investeerder SoftBank was met het grootschalig opkopen van opties in Amerikaanse techbedrijven voor een groot deel verantwoordelijk voor de beursrally van de afgelopen maand. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

De stap van SoftBank wordt door bankiers als agressief omschreven. Het zou gaan om de grootste handelsvolumes in opties in aandelen van bedrijven in zeker tien jaar. "Dit zijn enkele van de grootste aankopen die ik in mijn twintig jaar in het vak heb gezien", zegt één handelaar tegen de krant. Gekoppeld met de doorgaans lagere handelsvolumes in de zomermaanden hadden die aankopen een extra groot effect.

Al enkele weken wordt er op Wall Street gesproken over de enorme hoeveelheden call opties die werden gekocht. Die opties geven de houder het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs, waardoor bij een koersstijging een winst kan worden gemaakt. De risico's die SoftBank met die aankopen nam zouden ook mensen binnen de techinvesteerder nerveus hebben gemaakt.

Door de grote hoeveelheid opties die is opgekocht, blijft de Amerikaanse aandelenmarkt vatbaar voor grote koersschommelingen, stellen analisten. Omdat er veel opties werden verkocht, moesten banken zich indekken met het kopen van aandelen en dat leidde tot prijsstijgingen. Als die zekerheden weer worden afgebouwd, kan de markt daardoor weer dalen.