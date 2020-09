Stevige koersval Wall Street door dalende techsector

Elke dag opnieuw lange donkergroene kaarsten en dan gaan we eens een procent of twee naar beneden en de wereld lijkt te vergaan. Waarschijnlijk morgen nog een beetje twijfelen, maar daar is het weekend alweer en dus mag je voor maandag een reactie verwachten van de centrale banken of Trump en dat wil zeggen ... nieuwe ATH's volgende week.



Tussen haakjes, een dip wordt nog steeds omschreven als gezond voor een duurzame bullmarkt. Het was nu wel eens tijd misschien