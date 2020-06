Nieuwe operationeel directeur voor Kempen Capital Management

Gepubliceerd op | Views: 275

AMSTERDAM (AFN) - Kempen Capital Management heeft in Ernst Jansen een nieuwe operationeel directeur. Hij neemt deze rol op zich naast zijn huidige functie als operationeel directeur van Van Lanschot Private Banking. In de nieuwe rol is hij ook benoemd in de statutaire directie van Kempen.

Constant Korthout, financieel topman van de beursgenoteerde vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, licht toe: "We zijn verheugd dat Ernst deze nieuwe verantwoordelijkheden naast zijn huidige rol op zich wil nemen." De benoeming past volgens hem bij de strategie van het concern om de efficiëntie en productiviteit te verhogen en meer als één groep op te treden. Jansen volgt bij Kempen Capital Management Erik Luttenberg op.