Siemens verkoopt meer beeldtechnologie

MÜNCHEN (AFN) - De medische divisie van het Duitse Siemens, die in maart een beursnotering kreeg, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar zijn omzet op eigen kracht verhoogd. Siemens Healthineers, een belangrijke concurrent van Philips op het gebied van technologie voor de gezondheidszorg, profiteerde van een hogere verkoop van beeldtechnologie zoals medische scanners.

Het is voor het eerst dat Healthineers als beursgenoteerd bedrijf resultaten naar buiten brengt. De omzet zakte in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 5 procent tot ruim 3,2 miljard euro als gevolg van negatieve wisselkoersen. Op autonome basis klommen de opbrengsten met 4 procent. Bij de divisie Imaging, dus met bijvoorbeeld scanners, was sprake van een onderliggende omzetgroei met 6 procent. Bij de tak Diagnostics bleef de autonome omzet onveranderd en bij het onderdeel Advanced Therapies ging die met 2 procent omhoog.

De nettowinst daalde met 16 procent tot 457 miljoen euro, met name door kosten voor de beursgang in maart. Siemens bracht een belang van 15 procent in Healthineers naar de aandelenmarkt in Frankfurt, waarmee 4,2 miljard euro werd opgehaald.

Healthineers handhaafde zijn prognoses voor het gehele boekjaar. Daarbij wordt onder meer gerekend op een autonome omzetgroei van 3 tot 4 procent.