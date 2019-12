Gepubliceerd op | Views: 170 | Onderwerpen: Nederland

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in november lichte krimp laten zien. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op een stand van 49,6 tegen 50,3 in oktober. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst in meer dan zes jaar dat de bedrijfsomstandigheden verslechteren, aldus de onderzoekers.