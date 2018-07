Alfen doet overname in Finland

Gepubliceerd op | Views: 448

ALMERE (AFN) - Alfen neemt de Finse ontwikkelaar en producent van elektriciteitsdistributiesystemen Elkamo over. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf dat vooral bekend is van de laadpalen voor elektrische auto's bekend, zonder daarbij financiële details te geven.

Alfen houdt zich ook bezig met het ontwerp en de bouw van slimme elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen. Met de overname van Elkamo versterkt Alfen zijn positie op het gebied van slimme elektriciteitsnetwerken. Ook zal Alfen via het netwerk van Elkamo zijn eigen laadsystemen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen verkopen in Scandinavië.

Elkamo had in 2017 een omzet van 12,4 miljoen euro en heeft 68 werknemers in dienst. Elkamo zal verdergaan onder de naam Alfen Elkamo en het huidige management van Elkamo blijft aan.