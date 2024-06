IATA voorziet stijging winstmarge luchtvaart in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Brancheorganisatie IATA heeft zijn verwachtingen voor de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen in 2024 verhoogd, maar het rendement blijft nog wel lager dan de kapitaalkosten. Dat meldde de brancheorganisatie maandag. IATA rekent op 30,5 miljard dollar nettowinst voor de branche dit jaar, wat een winstmarge van 3,1 procent oplevert. Dat is meer dan de 27,4 miljard dollar aan winst in 2023, met een winstmarge van 3,0 procent. In december rekende IATA voor dit jaar nog op 25,7 miljard dollar en een marge van 2,7 procent. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal ligt dit jaar rond 5,7 procent, terwijl de kosten van kapitaal gemiddeld ongeveer 9,1 procent bedragen, stelde IATA. De omzet stijgt dit jaar fors, met bijna 10 procent tot 996 miljard dollar, terwijl de kosten bijna net zo hard stijgen, met 9,4 procent tot 936 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

