Aziatische beurzen vinden weg omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten maandagochtend overwegend flink hoger, na onder meer meevallende cijfers over de Chinese industrie. De beurzen in Hongkong en Seoel wonnen respectievelijk 2,3 procent en 1,9 procent, terwijl Tokio meer dan een procent klom. Alleen de Shanghai Composite noteerde met een half procent in het rood. Vanochtend bleek de Chinese industrie volgens cijfers van S&P Global in mei iets harder te zijn gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,4 in april naar 51,7 in mei. De officiële overheidscijfers lieten vorige week nog een onverwachte krimp in de Chinese industrie zien. Deze inkoopmanagersindex daalde van 50,4 naar 49,5. De Amerikaanse beurzen veerden vrijdag richting het slot nog flink op, en de Dow Jones index won anderhalf procent, terwijl techbeurs Nasdaq vrijwel onveranderd sloot. Vanochtend noteerden de Amerikaanse futures enkele tienden van een procent in het groen. De Amerikaanse olie-future daalde daarnaast vrijdagavond in New York met 1,2 procent naar 76,99 dollar per vat. Vanochtend noteerde de future in de Aziatische handel vrijwel vlak, ondanks een akkoord afgelopen weekend van OPEC+ om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een groene opening. Bron: ABM Financial News

