TKH rondt verkoop HE System Electronic af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft de verkoop van HE System Electronic afgerond. Dit maakte het bedrijf uit Haaksbergen maandagochtend bekend. Het onderdeel werd verkocht aan Magna International. Bij HE werken 118 mensen, verdeeld over Veitsbronn en Obermichelbach. In 2023 werd een omzet behaald van 20,7 miljoen euro. De verkoop is onderdeel van het desinvesteringsplan van TKH om meer focus aan te brengen, zei CEO Alexander van der Lof in een toelichting op de aankondiging van de verkoop op 15 mei. TKH wil meer inzetten op zijn kerntechnologieën. TKH zei medio mei dat het circa 33 miljoen euro zou ontvangen voor HE. Maandag gaf TKH geen financiële details. ING sprak in een rapport van een mooie verkoopprijs. Bron: ABM Financial News

