Nederlandse industrie schakelt versnelling hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in mei harder gegroeid. Dit bleek maandag uit cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,3 in april naar 52,5 in mei. "Het herstel van de Nederlandse industrie zet door. De deelindicator voor de productie maakte een flinke sprong, en duidt op een snelle groei van de productie. Ook de deelindicator voor de nieuwe orders verbeterde. De cijfers over de industriële productie zijn dus over de breedte positief, maar wel moet worden bedacht dat de toename is gebaseerd op een relatief laag niveau, daar de productie in 2023 en ook in het eerste kwartaal van 2024 is gedaald", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN AMRO in een commentaar. "Het dieptepunt lijkt nu dus achter ons te liggen." Daarmee doet de Nederlandse industrie het beter dan die in veel omringende landen. "Vermoedelijk profiteert de Nederlandse industrie met vlaggenschip ASML bovenmatig van het herstel van de halfgeleiderindustrie", aldus Swart. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.