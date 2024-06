DSM-Firmenich focust om sneller te groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Voor de omzet mikt het bedrijf op de middellange termijn op 5 tot 7 procent autonome groei. De aangepaste EBITDA-marge moet tussen 22 en 23 procent uitkomen. Daarmee handhaafde DSM-Firmenich volgens zakenbank Jefferies zijn eerder gestelde doelen. De bank rekent in 2027 op een omzetgroei van 4,7 procent met een marge van 18,3 procent. Verder wil het bedrijf dat de operationele kasstroom als percentage van de omzet boven de 10 procent uitkomt. Enkele activiteiten die samen meer dan 600 miljoen euro aan jaarlijkse omzet genereren zullen minder prioriteit krijgen. Het bedrijf wordt gereorganiseerd naar drie onderdelen die complementair zijn en elk een duidelijke strategie hebben om waarde te creëren. "Deze gefocuste benadering, ondersteund door aanhoudende progressie in het leveren van synergievoordelen, zorgt dat we niet alleen snel maar ook slim bewegen en onze inspanningen laten aansluiten op de segmenten die profiteren van wereldwijde macrotrends", aldus CEO Dimitri de Vreeze. Consumenten geven prioriteit aan gezonde, natuurlijke voeding en geven ook elk jaar meer geld uit aan preventieve zorg. Daarbij is de vraag naar geurstoffen en schoonheidsproducten sterk gestegen, omdat geur een belangrijke aanjager is van aankopen, aldus de topman. DSM-Firmenich blijft daarbij investeren in wetenschap via drie platforms: biotech, microbioom en receptorbiologie en zintuigelijke wetenschappen, gebruikmakend van data-analyse en kunstmatige intelligentie. DSM-Firmenich geeft maandag ook een update over de integratie van zijn vitamine-activiteiten sinds het samengaan van het Nederlandse DSM met het Zwitserse Firmenich. Eerder besloot het bedrijf al om de afdeling Animal Nutrition & Health af te splitsen van de groep. Jefferies, dat een koopadvies op DSM-Firmenich heeft, rekent vanochtend op een gemengde koersreactie. Bron: ABM Financial News

