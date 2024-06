AEX start junimaand waarschijnlijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong krap een procent in het groen.

Afgelopen week gaf de AEX index op weekbasis nog 1,3 procent prijs, op een slotstand van 903,61 punten. Op maandbasis ging de AEX er wel 2,8 procent op vooruit.

Een sterk kwartaalcijferseizoen werd afgelopen maand afgewisseld met aandacht voor de plannen van centrale banken wereldwijd, die voorzichtig blijven over de inflatievooruitzichten. Daarom letten beleggers afgelopen week goed op de inflatiecijfers uit de eurozone en de Verenigde Staten.

In de eurozone kwam de inflatie in mei op jaarbasis uit op 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie nog op 2,4 procent. Beleggers gaan er nog wel unaniem vanuit dat de Europese Centrale Bank donderdag de rente verlaagt met 25 basispunten naar 3,75 procent.

Hiermee zou sprake zijn van de eerste verlaging sinds september 2019, toen de rente in de eurozone voorafgaand aan de pandemie nog 0,50 procent negatief bedroeg.

Met een renteverlaging zou de ECB uit de pas lopen met de Federal Reserve, waar beleggers pas in september rekenen op een renteverlaging. Afgelopen week werd duidelijk dat de PCE-kerninflatie in april in de VS bleef staan op 2,8 procent, terwijl economen hadden gerekend op een daling naar 2,7 procent.

De Amerikaanse beurzen veerden vrijdag richting het slot nog flink op, en de Dow Jones index klom anderhalf procent, terwijl techbeurs Nasdaq vrijwel onveranderd sloot. Vanochtend noteerden de Amerikaanse futures enkele tienden van een procent in het groen.

De Aziatische beurzen koersten daarnaast vanochtend overwegend flink hoger, na onder meer meevallende cijfers over de Chinese industrie.

De beurzen in Hongkong en Seoel wonnen respectievelijk 2,3 procent en 1,9 procent, terwijl Tokio meer dan een procent klom. Alleen de Shanghai Composite noteerde met een half procent in het rood.

Vanochtend bleek de Chinese industrie volgens cijfers van S&P Global in mei iets harder te zijn gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,4 in april naar 51,7 in mei. De officiële overheidscijfers lieten vorige week nog een onverwachte krimp in de Chinese industrie zien. Deze inkoopmanagersindex daalde van 50,4 naar 49,5.

In Japan liet de industrie in mei met een stand 50,4 weer groei zien, na nog een stand van 49,6 in april.

Later vandaag worden ook de inkoopmangersindices voor de industrie in de eurozone en de VS vrijgegeven.

De Amerikaanse olie-future daalde vrijdagavond in New York met 1,2 procent naar 76,99 dollar per vat. Vanochtend noteerde de future in de Aziatische handel vrijwel vlak, ondanks een akkoord afgelopen weekend van OPEC+ om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen.

Bedrijfsnieuws

DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Enkele activiteiten die samen meer dan 600 miljoen euro aan jaarlijkse omzet genereren zullen minder prioriteit krijgen. Dit maakte het bedrijf bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Voor de omzet mikt het bedrijf op de middellange termijn op 5 tot 7 procent autonome groei. De aangepaste EBITDA-marge moet tussen 22 en 23 procent uitkomen.

TKH Group rondde de verkoop van HE System Electronic af. TKH zei medio mei dat het circa 33 miljoen euro zou ontvangen voor HE. Maandag gaf TKH geen financiële details.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,8 procent op een slotstand van 5.277,51 punten, terwijl de Dow Jones index 1,5 procent won op 38.686,32 punten. De Nasdaq sloot fractioneel lager op 16.735,02 punten.