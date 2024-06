Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 181 punten voor de Duitse DAX en een plus van 67 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 68 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. Op weekbasis verloren de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX terrein, terwijl op maandbasis een mooie winst overbleef van meer dan twee procent voor beide indexen.

Richting het weekend hadden beleggers vooral aandacht voor inflatiecijfers uit de eurozone en Verenigde Staten.

In de eurozone kwam de inflatie in mei op jaarbasis uit op 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie op 2,4 procent. Ook de kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank belangrijk is, nam toe, van 2,7 naar 2,9 procent.

De oplopende inflatie was vooral te danken aan een hogere diensteninflatie. Volgens econoom Bert Colijn van ING was dat effect te zien in verschillende grotere landen, "waarbij Duitsland, Spanje en Frankrijk allemaal een aanzienlijke stijging lieten zien."

Voor de ECB zijn de vooruitzichten voor de loonontwikkeling "bemoedigend genoeg" om de rente later deze week voor het eerst sinds 2019 te verlagen, zei Colijn, maar de vraag blijft hoeveel verlagingen er kunnen volgen.

"De inflatie in mei dient als waarschuwing dat volgende week misschien niet het begin is van een traditionele verlagingscyclus", aldus de econoom van ING.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag ook aandacht voor Chinese inkoopindices, die een krimp van de industrie toonden in mei, terwijl de dienstensector iets minder hard groeide. De detailhandelsverkopen in Duitsland daalden in april met 1,2 procent op maandbasis en met 0,6 procent op jaarbasis.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Rheinmetall goede zaken, met een plus van 2,2 procent. Op afstand wonnen Duitse verzekeraars als Allianz en Hannover Re tot anderhalf procent terrein.

Duitse banken stonden juist onder druk in de DAX, net als Siemens Energy, dat 4,7 procent verloor.

In Parijs waren aandelen van fintechbedrijf Edenred in trek, met een plus van 2,5 procent en zat defensiebedrijf Thales net als Rheinmetall in de lift. Verder won koploper TotalEnergies 2,6 procent. Sectorgenoten Shell en BP eindigden ook in het groen.

Net als donderdag was Capgemini de sterkste daler in de CAC 40, met een verlies van 4,5 procent.

In Brussel won UCB 1,7 procent, nadat de farmaceut een positief advies kreeg van het CHMP voor het mogen toedienen van een zwaardere dosis Bimzelx.

Euro STOXX 50 4.983,67 (+0,03%)

STOXX Europe 600 518,17 (+0,3%)

DAX 18.497,94 (+0,01%)

CAC 40 7.992,87 (+0,2%)

FTSE 100 8.275,38 (+0,5%)

SMI 12.000,86 (+1,1%)

AEX 903,61 (-0,2%)

BEL 20 3.918,09 (+0,2%)

FTSE MIB 34.492,41 (+0,1%)

IBEX 35 11.322,00 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook al overwegend hoger geëindigd, nadat de beurzen richting het slot wisten te herstellen.

Op weekbasis verloor de S&P 500 wel rond een half procent, terwijl de toonaangevende index op maandbasis juist zo'n 3 procent steeg. De Dow doorbrak in mei de magische grens van 40.000 punten, maar wist zich niet daarboven te handhaven. Op weekbasis kwam het verlies uit op een procent.

De AI-hausse en vooral de resultaten van Nvidia helpen de Nasdaq in mei aan een winst van ruim 3,5 procent. Afgelopen week leverde de techindex ruim een procent in.

De laatste dag van de maand stond in het teken van de voor de Federal Reserve zo belangrijke PCE-inflatie. De kerninflatie bleef in april staan op 2,8 procent, waar een kleine afkoeling tot 2,7 procent was voorspeld. De algemene prijsindex bleef staan op 2,7 procent.

Opvallend was verder dat de bestedingen van Amerikanen slechts licht stegen in april, met 0,2 procent, waar dat in maart nog een stijging van 0,7 procent was. Dat zou kunnen duiden op een afkoelende economie, hetgeen de Fed ook nodig heeft om de rente te kunnen verlagen.

De cijfers waren niet al te spannend en kwamen grotendeels overeen met verwachtingen, maar de inflatie is nog steeds te hoog om een renteverlaging te ondersteunen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Econoom James Knightley van ING wees erop dat de PCE op maandbasis met 0,2 procent is gestegen. "Dat is wat we moeten zien om de inflatiezorgen van de Fed te sussen, maar één [maand] is niet genoeg."

Volgens Knightley is een reeks van 0,2 procent-metingen nodig tussen nu en september, met een verdere afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie om een renteverlaging door de Fed in september mogelijk te maken. Momenteel rekent circa 50 procent van de markt op een verlaging in september, terwijl de kans op nog een verlaging in de maanden erna nog altijd minder is dan 50 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in mei verder is afgenomen. De inkoopmanagersindex daalde van 37,9 naar 35,4 punten en dat was het laagste punt in vier jaar. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een kleine verbetering tot 41,1 punten.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na de inflatiecijfers tot 4,503 procent, terwijl de tweejarige rente daalde tot 4,887 procent.

De olieprijzen daalden verder in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC+, die zondag plaatsvond. Bij een settlement van 76,99 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 1,2 procent goedkoper. Op maandbasis kwam het verlies uit op circa 6 procent voor WTI.

OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen, in een poging om de olieprijzen te ondersteunen. Daarbij worden de vrijwillige productiebeperkingen van 2,2 miljoen vaten per dag na september dit jaar geleidelijk afgebouwd tot september 2025.

Bedrijfsnieuws

Salesforce sloot vrijdag 7,5 procent hoger, nadat het aandeel donderdag bijna 20 procent daalde na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook. Nvidia, dat donderdag voor het eerst in ruim een week terrein verloor en bijna 4 procent daalde, verloor richting het weekend nog eens 0,8 procent. Op maandbasis steeg Nvidia ruim 23 procent.

Dell Technologies is in het afgelopen kwartaal gegroeid, onder meer dankzij een flink hogere omzet bij de tak die AI-servers maakt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse computerbedrijf. Toch leverde het aandeel vrijdag 18 procent in, volgens marktkenners omdat de marges lager uitvielen dan verwacht. Ook de order backlog viel tegen.

Gap kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten kwam en verhoogde de outlook. Het aandeel van de kledingretailer steeg bijna 29 procent.

Trump Media & Technology daalde ruim 5 procent, nadat de voormalige president Donald Trump schuldig werd bevonden aan alle 34 aanklachten wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens rondom het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice.

Marvell Technology verloor dik 10 procent, nadat de chipfabrikant een 12 procent lagere maar iets beter dan verwachte omzet van 1,16 miljard dollar rapporteerde, terwijl de aangepaste winst van 0,24 dollar per aandeel in lijn was met de verwachtingen.

Zscaler steeg 8,5 procent, nadat het cybersecuritybedrijf een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal.

Nordstrom rapporteerde een groter dan verwacht verlies in het afgelopen kwartaal, maar het aandeel steeg toch meer dan 5 procent.

Ulta Beauty steeg 2,5 procent, ondanks dat de cosmeticaretailer zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagde.

Costco heeft in het fiscale derde kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt, terwijl de identieke omzet harder steeg dan verwacht. Het aandeel daalde licht.

Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Als onderdeel van de samenwerking ontvangt Adaptimmune initiële betalingen van 100 miljoen dollar plus betalingen tot 100 miljoen dollar als Galapagos de optie uitoefent. Ook liggen er mijlpaalbetalingen en royalty's in het verschiet. Aandelen van Adaptimmune noteerden vrijdag tot 12 procent hoger. De Amerikaanse notering van Galapagos sloot ruim een procent in de plus.

Aandelen van Boston Beer stegen ruim 22 procent in reactie op een bericht in de Wall Street Journal dat Suntory, moederbedrijf van bourbon label Jim Beam, de bierbrouwer wil overnemen.

S&P 500 index 5.277,51 (+0,8%)

Dow Jones index 38.686,32 (+1,5%)

Nasdaq Composite 16.735,02 (-0,01%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend in het groen. Zowel de Chinese als de Japanse industrie bleek in mei gegroeid, zo lieten cijfers van S&P Global zien.

Nikkei 225 38.947,70 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.071,02 (-0,5%)

Hang Seng 18.498,33 (+2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0851. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0850.

USD/JPY Yen 157,41

EUR/USD Euro 1,0851

EUR/JPY Yen 170,79

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Mei (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - April (NL)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - April (VS)

16:00 Bouwuitgaven - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 DSM-Firmenich - Beleggersdag