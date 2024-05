Laatste restje bedrijfscijfers en weer redelijk gevulde macro-economische agenda

(ABM FN-Dow Jones) Tot nu toe bleek mei een prima maand te zijn voor beleggers en verschillende beurzen scherpten hun records aan. De beurs krijgt een prima meewind van een per saldo goed cijferseizoen, een verwachte rentedaling in Europa in juni en de hoop dat de rente in de VS dit jaar toch minimaal een en mogelijks zelfs twee keer wordt verlaagd.

Komende week komt het laatste restje bedrijfscijfers met woensdag als klap op de vuurpijl de cijfers van Nvidia nabeurs. Daarnaast is de macro-economische agenda aardig gevuld.

Op dat vlak starten we maandag rustig met de stand van de producentenprijzen in Duitsland. Dinsdag krijgen we meer te weten over de stand van de handelsbalans van de eurozone.

Woensdag staan de prijzen van de Nederlandse bestaande koopwoningen geagendeerd en zal in het VK aandacht zijn voor zowel de consumenten- als de producentenprijzen. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, wekelijkse olievoorraden, bestaande woningverkopen en de notulen van de Fed.

Donderdag is het tijd voor de inkoopmanagersindices in Japan, Frankrijk, Duitsland, de eurozone, het VK en de VS. In Nederland zal er ook aandacht zijn voor het consumentenvertrouwen en de investeringen. Ook zal de Turkse centrale bank met een rentebesluit komen en staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed index en nieuwe woningverkopen op de rol.

Vrijdag sluiten we af met de economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Duitsland, de detailhandelsverkopen in het VK en het ondernemersvertrouwen in Frankrijk. In de VS worden nog de cijfers gepubliceerd over de orders voor duurzame goederen en de stand van consumentenvertrouwen in Michigan.

Qua bedrijfscijfers wordt het aanzienlijk rustiger.

Maandagavond staat Alfen nog op de rol, in Europa Ryanair en in de VS Zoom Video Communications.

Dinsdag is het aan Envipco in Amsterdam om de boeken te openen en staat in Brussel Nextensa op de rol. In de VS zullen Lowe’s en Macy’s openheid van zaken geven. Ook heeft Shell haar jaarvergadering

Woensdagochtend publiceert Aalberts de cijfers en staan in Brussel CFE, Home Invest Belgium en Elia op de rol. Woensdagavond geeft Snowflake openheid van zaken, maar de aandacht zal vooral uitgaan naar de cijfers van Nvidia.

Donderdag rapporteren dan nog Ackermans en IBA .