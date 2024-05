Groene start op Damrak in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat op Tweede Pinksterdag vermoedelijk hoger van start. Rond acht uur noteerde de future op de AEX 0,1 procent hoger. Het belooft een rustige dag te worden. Veel handelaren zullen maandag nog vrij zijn. De agenda is bijna leeg. Vanavond nabeurs komt Alfen met kwartaalcijfers. Analisten verwachten een hogere omzet en EBIDA voor Alfen in het eerste kwartaal. De Aziatische aandelenmarkten noteerden maandag in het groen en vrijdagavond op Wall Street sloot de Dow Jones index voor het eerst boven de 40.000 punten. In november 2020 schoot de Dow door de grens van 30.000 punten. Kortom, de stijging van 30.000 naar 40.000 punten, een plus van 33 procent, werd in 42 maanden afgerond. "Een meer dan behoorlijk tempo", aldus beursexpert Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. Hij concludeert dat van "sell in May and go away", nog niet veel terecht is gekomen. In China besloot de centrale bank om de rentes onveranderd te laten. Daarnaast hintte Beijing op sancties, nu de Europese Commissie onderzoek doet na Chinese bedrijven. Recent zei de Amerikaanse president Joe Biden al importheffingen op bepaalde Chinese goederen flink te verhogen. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 40.003,59 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,1 procent op 5.303,27 punten en de Nasdaq sloot iets lager op 16.685,97 punten. Bron: ABM Financial News

