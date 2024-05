Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

Het belooft een rustige dag te worden met veel handelaren die genieten van een lang weekend.

IG voorziet een openingswinst van 57 punten voor de Duitse DAX en een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. Op weekbasis wist de Stoxx Europe 600 wel licht te stijgen, terwijl de Duitse DAX bijna een half procent daalde.

Beleggers waren na de inflatiecijfers in de VS aanvankelijk optimistisch over de kans op twee renteverlagingen door de Federal Reserve dit jaar. Maar volgens analisten van SEB ebt die hoop weer weg en wordt er nu toch weer rekening gehouden met één renteverlaging.

Opmerkingen van enkele prominenten van de Fed en de Europese Centrale Bank ondersteunen afgelopen week die gedachte. Zo zei ECB-bestuurder Isabel Schnabel in een interview met de Japanse krant Nikkei dat na een mogelijke renteverlaging door de ECB in juni, er in juli niet per se nog één volgt.

"Op basis van de huidige gegevens lijkt een renteverlaging in juli niet gerechtvaardigd”, zei Schnabel. "We moeten een voorzichtige aanpak volgen."

KBC wees ook op uitspraken van andere ECB-bestuurders: Holzmann en De Guindos, die ook voorzichtig bleven over het rentepad van de ECB.

"De opmerkingen ondersteunden een reeds aan de gang zijnde opleving van de Europese [obligatie]rentes", aldus KBC. De Duitse tienjaarsrente steeg naar 2,52 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend de inflatie in de eurozone in april is gestabiliseerd op 2,4 procent, terwijl de kerninflatie afkoelde tot 2,7 procent.

Chinese cijfers toonden over april een stijging van de detailhandelsverkopen met 2,3 procent, wat een vertraging was ten opzichte van voorgaande maanden, terwijl de industriële productie op maandbasis met bijna 7 procent steeg.

"Dit duidt op een minder robuuste vraag van de Chinese consument. Echter, door de versterking van de arbeidsmarkt zou dit op termijn kunnen leiden tot betere detailhandelsverkopen", zeiden experts van online broker Lynx.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild staat Beijing evenwel "voor de enorme uitdaging om zijn economie te herstructureren."

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen waren vrijdag in trek. In Amsterdam won ING 1,8 procent. In Parijs steeg Credit Agricole 1,4 procent en Commerzbank ging aan kop in Frankfurt, met een plus van 2,0 procent. Deutsche Bank won 1,5 procent.

Zalando was de sterkste daler in de Duitse DAX, met een verlies van 3,7 procent, terwijl Teleperformance hekkensluiter was in de CAC 40, met een daling van het aandeel met 2,8 procent. Carrefour ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

In Parijs daalde Engie licht. In het eerste kwartaal daalde de omzet hard, maar bleef de winstgevendheid op peil. Ook verbeterde de vrije kasstroom en handhaafde het Franse energiebedrijf de outlook.

Richemont heeft in het boekjaar 2024 de omzet naar recordhoogtes zien stijgen, maar wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de resultaten. Die zorgden ervoor dat de winst met 5,0 procent daalde. Nicolas Bos wordt per 1 juni de nieuwe CEO van Richemont. Hij was voorheen verantwoordelijk voor het Franse juwelenmerk Van Cleef & Arpels. De koers steeg 5,3 procent in Zürich. Sectorgenoten als EssilorLuxottica en Hermes zaten vrijdag ook in de lift.

Roche kreeg van Deutsche Bank een adviesverhoging van Verkopen naar Houden. Bij de bank denken analisten dat de Zwitserse farmaceut met een medicijn tegen overgewicht farmaceuten als Novo Nordisk en Eli Lilly adequaat het hoofd kan bieden, zowel op de middellange als lange termijn. De koers sloot een procent hoger.

H&M kreeg bij RBC Capital Markets een adviesverhoging van Sectorperform naar Outperform. RBC denkt dat de modeketen meerdere mogelijkheden heeft om het beter te doen dan de sector. De koers steeg 3,4 procent in Stockholm.

Maersk kampt met hogere kosten door de situatie in de Rode Zee, hoewel er nu wel sprake van minder overcapaciteit, schreef AlphaValue in een rapport, waarin de taxaties voor de winst per aandeel werd verlaagd. Het advies werd verlaagd van Kopen naar Accumuleren. Maersk noteerde een min van 2,3 procent in Kopenhagen.

Prosus heeft Fabricio Bloisi als nieuwe CEO gepresenteerd. Dat is volgens ING een verrassende keuze. De koers van het aandeel sloot in Amsterdam 2,3 procent lager.

Euro STOXX 50 5.064,14 (-0,2%)

STOXX Europe 600 522,94 (-0,1%)

DAX 18.704,42 (-0,2%)

CAC 40 8.167,50 (-0,3%)

FTSE 100 8.420,42 (-0,2%)

SMI 12.037,99 (+0,8%)

AEX 913,25 (-0,03%)

BEL 20 4.004,80 (+0,2%)

FTSE MIB 35.398,82 (-0,03%)

IBEX 35 11.327,70 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, waarbij de Dow Jones voor het eerst boven de 40.000 punten sloot. Op weekbasis stegen de drie indexen circa 1 tot 2 procent.

Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wees specifiek op de Dow Jones index, die donderdag al kortstondig boven de 40.000 punten noteerde. In november 2020 schoot de Dow door de grens van 30.000 punten.

Kortom, de stijging van 30.000 naar 40.000 punten, een plus van 33 procent, werd in 42 maanden afgerond. "Een meer dan behoorlijk tempo", aldus Gijsels. Hij concludeert dat van "sell in May and go away", nog niet veel terecht is gekomen.

"En ondanks het feit dat gisteren weer een aantal Fed notabelen aangaven dat ze de rente hoger voor langer willen houden, blijft Mister Market inzetten op renteverlagingen", zei de expert van BNP Paribas.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in april verder gedaald, meldde The Conference Board.

De Leading Economic Index daalde vorige maand met 0,6 procent en kwam uit op 101,8. In maart daalde de index met 0,3 procent, na in februari voor het eerst in twee jaar te zijn gestegen.

"Een nieuwe daling van de Amerikaanse LEI bevestigt dat er zwakkere economische omstandigheden in het verschiet liggen", zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board in een toelichting.

De olieprijzen stegen rond een procent. Een vat WTI werd op weekbasis ruim 2 procent duurder. De obligatierentes liepen licht op.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials daalde rond een procent, hoewel het bedrijf, dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiders, beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde.

Reddit steeg 10 procent, nadat het mediabedrijf een deal aankondigde om zijn content in licentie te geven aan AI-bedrijf OpenAI. De deal is volgens marktvolgers opnieuw een bewijs van de waarde van de content van Reddit.

Tesla won circa anderhalf procent. De producent van elektrische auto's reageerde laconiek op het feit dat een rechter donderdag weigerde een class-action rechtszaak tegen de fabrikant af te wijzen. De kwestie betreft de belofte van Tesla over zelfrijdende auto's. Ieder bedrijf heeft te maken met juridische kwesties, zei Tesla.

Cracker Barrel Old Country Store daalde ruim 14 procent, nadat de restaurantketen zijn dividend met circa 80 procent verlaagde. Dit is nodig omdat het bedrijf forse investeringen wil doen in zijn restaurants en het merk.

DXC Technology sloot bijna 17 procent lager. Het techbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een lagere omzet en waarschuwde voor aanhoudende tegenwind.

GameStop verloor meer dan 19 procent, nadat de keten van computerspellenwinkels voorlopige cijfers publiceerde en zei dat het een omzetdaling verwacht, maar een kleiner verlies. GameStop verloor donderdag circa 30 procent. AMC Entertainment eindigde ruim 5 procent lager, nadat het aandeel donderdag ook al 15 procent lager sloot. De twee meme-aandelen kunnen op weekbasis wel aardige winsten bijschrijven.

Online broker Robinhood steeg 12 procent, vanwege de zeer volatiele handel deze week in GameStop, AMC en andere meme-aandelen. Dit moet positief hebben uitgepakt voor de handelsvolumes van de broker, verwachten beleggers.

Doximity won 18 procent, nadat de netwerksite voor medische professionals een meevallende omzet en winst rapporteerde.

Take-Two Interactive Software zei dat de volgende Grand Theft Auto game pas in de herfst van 2025 verschijnt en verlaagde de outlook. Het aandeel sloot ruim een procent hoger.

S&P 500 index 5.303,27 (+0,1%)

Dow Jones index 40.003,59 (+0,3%)

Nasdaq Composite 16.685,97 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 39.153,71 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.166,08 (+0,4%)

Hang Seng 19.650,18 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0880. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0877.

USD/JPY Yen 155,75

EUR/USD Euro 1,0880

EUR/JPY Yen 169,46

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - April (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Ryanair - Jaarcijfers (VK)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers eerste kwartaal (VS)