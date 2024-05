Beursblik: kostenbesparingen pakken goed uit voor Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in de eerste maanden van 2024 een betere winstgevendheid laten zien, ondanks de zwakke marktomstandigheden. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam dinsdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Vooral de zwakke industriële productie in China en Duitsland laat zich gelden, aldus Claassen, "vooral bij de industriële remmen". Toch waren de marges beter dan Degroof had verwacht. Dat was volgens Claassen te danken aan een strikte kostenbeheersing. "Die betaalden zich vooral uit bij de tak industriële remmen." Degroof merkte op dat vooral bij de industriële tak, waar Kendrion zich op blijft focussen, de omstandigheden moeilijk zijn. Bij Automotive, dat voor een groot deel wordt verkocht, ziet de analist verbetering optreden. Per saldo denkt Claassen dat dankzij de hogere marges zijn taxaties iets omhoog kunnen. Dat zal voor het Houden advies en het koersdoel van 14,00 euro niet veel uitmaken, denkt hij. Het aandeel Kendrion won dinsdag 4,4 procent op 13,30 euro. Bron: ABM Financial News

