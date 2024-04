Resultaten Fugro trekken aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten flink zien toenemen en de outlook voor heel het jaar gehandhaafd. Dit bleek donderdag voorbeurs. CEO Mark Heine sprak van een goede jaarstart. Fugro boekte een omzet van 503,2 miljoen euro tegen 465,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 9,0 procent. Een jaar eerder was er nog sprake van een groei van 27,5 procent op jaarbasis. De EBIT steeg van 25,3 miljoen euro naar 44,2 miljoen euro, waarmee de marge opliep van 5,4 procent naar 8,8 procent. Het orderboek stond eind maart van dit jaar op 1,5 miljard euro en de operationele kasstroom na investeringen was afgelopen kwartaal 58,0 miljoen euro negatief. Dat was een jaar eerder nog 15,6 miljoen euro positief. Outlook Voor 2024 rekent Fugro nog altijd op een verdere omzetgroei, aangejaagd door de energiemarkten, met een EBIT-marge die binnen de bandbreedte van 11 en 15 procent moet vallen. Het bedrijf verwacht dit jaar ook nog altijd voor circa 250 miljoen euro aan investeringen te doen. Deze investeringen gaan onder andere zitten in technologie en mankracht. info@abmfn.nl

