Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in april stabiel gebleven. Dit bleek dinsdag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex bleef staan op 51. Als de index hoger dan 50 is, dan beoordelen huizenbouwers de verkoopomstandigheden als positief. "De hypotheekrente bleef de afgelopen maand dicht bij 7 procent en de laatste inflatiecijfers lieten geen verbetering zien in het eerste kwartaal van 2024", zei de NAHB. "Het ongewijzigde cijfer van april suggereert dat er ruimte is voor een aantrekkende vraag, maar kopers aarzelen tot ze beter kunnen inschatten waar de rente naartoe gaat," zei NAHB-econoom Robert Dietz. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.