Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na een voorzichtige handelsdag waarop beleggers al vooruit keken naar een aantal belangrijke inflatiecijfers.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 511,35 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 18.399 punten. De Franse CAC 40 won 0,4 procent op 8.184 punten. De Britse FTSE100 klom 0,2 procent tot 7.930 punten.

Beleggers leken te wachten op het rapport over de Amerikaanse gezinsbestedingen van vrijdag, waarin een kerninflatiecijfer staat waar de Federal Reserve veel waarde aan hecht. Dat cijfers kan de markt in beweging zetten, ware het niet dat veel beurzen vrijdag dicht zijn.

HSBC waarschuwde dat het pad naar wereldwijd lagere rentes onvoorspelbaar kan zijn. Zwitserland en Mexico hebben vorige week als eerste de rente verlaagd, maar de grote spelers onder de centrale banken, de Amerikanse Fed, de ECB en de Bank of England, wachten nog af. "Nu de groei in veel economieën veerkrachtiger blijkt dan werd gevreesd, lijken ze de tijd aan hun kant te hebben", aldus de economen van HSBC. "De versoepelingscyclus zou wel eens net zo ongebruikelijk kunnen worden als de verkrappingscyclus die eraan vooraf ging."

Het Duitse consumentenvertrouwen is iets gestegen, zo lieten cijfers vanochtend zien. En vanmiddag bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart stabiel te zijn op een laag niveau. Verder bleek dat de orders voor duurzame goederen in de VS in februari sterker dan verwacht stegen, met 1,4 procent. Ook bleek dat de huizenprijzen in de VS in januari nog sneller zijn gestegen, met 6,6 procent, tegen 6,2 procent in december.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een mei-future Brent daalde met 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0829. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0840 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Luxe-fabrikant Kering was in Parijs een sterke stijger met 3,2 procent. Rivaal Hermes sloot juist lager.

Autofabrikanten Stellantis en Porsche leverden bijna 2 procent in, terwijl het aandeel Tesla in de VS juist sterk steeg.

In Frankfurt was defensie-aandeel Rheinmetall opnieuw een sterke stijger, evenals chemie- en bestrijdingsmiddelenbedrijf Bayer.

Ocado sloot 2,7 procent hoger in Londen. De Britse online-supermarkt maakte volgens Jefferies solide cijfers bekend, terwijl de joint venture met Marks & Spencer over het afgelopen kwartaal een versnelling liet zien in klantenaanwas en het aantal orders

Adviezen van Goldman Sachs over DSM-Firmenich en Akzo Nobel werden niet opgevolgd door beleggers. DSM-Firmenich kreeg een koopadvies en een koersdoel van 121,00 euro, maar het aandeel verloor ruim een procent. AkzoNobel kreeg een verkoopaanbeveling en een koersdoel van 63,00 euro, maar het aandeel steeg 2 procent.

Ook het Belgische Umicore kreeg een verkoopadvies van Goldman. Dit aandeel werd 3,9 procent goedkoper. En UCB verdween van de kooplijst bij Societe Generale. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden hoger. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 5.228,29 punten, de Dow Jones index won 0,25 procent op 39.413 punten en de Nasdaq stond 0,2 procent hoger op 16.417 punten.