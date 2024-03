CTP verhuurt magazijnruimte aan Japans logistiekbedrijf Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft 19.000 vierkante meter magazijnruimte in het Roemeense Boekarest voor vijf jaar verhuurd aan de logistieke aanbieder Yusen Logistics. Dit maakte het vastgoedbedrijf maandag bekend. Het Japanse Yusen is wereldwijd actief op het gebied van zee- en luchtvracht en beschikt over 1,3 vierkante meter aan magazijnruimte op 140 locaties in Europa. Financiële details meldde CTP maandag niet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.