Laatste restje bedrijfscijfers en belangrijke macrodata

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenbeleggers hebben weer een mooie week achter de rug, waarin veel toonaangevende indices de recordstanden hebben aangescherpt.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het rentebesluit in de VS en de bijbehorende toelichting van Jerome Powell. En dat viel beleggers niet tegen. De Fed gaat nog steeds uit van drie renteverlagingen dit jaar, terwijl er vrees was dat de centrale bank wat terughoudender zou worden. Wel wil de Fed meer bevestiging dat de recente beperkte stijgingen van de inflatie niet structureel zijn. Het merendeel van de markt gaat er nu vanuit dat het proces van dalingen in juni of juli zal gaan starten.

Ook was Powell positief over de economie. De Fed verhoogde de groeiverwachtingen en wees daarbij vooral op de sterke arbeidsmarkt. Dit voedde de hoop onder veel beleggers dat het gewenste “goldilocks” scenario realistisch is. Oftewel, dalende rente, dalende inflatie en hogere economische groei.

Het cijferseizoen loopt inmiddels ten einde. De cijfers vielen niet tegen, hoewel de verschillen per sector groot waren, en veel van de winsten vanuit technologie gedreven sectoren komen.

Maandag is de bedrijfsagenda nagenoeg leeg. Dinsdag is het in Nederland aan Ebusco om de boeken te openen en heeft Randstad haar jaarvergadering. In België staat Exmar op de rol.

Woensdag zal HAL de jaarcijfers publiceren. In België is Tessenderlo geagendeerd.

Donderdag staat InPost op de agenda. In België openen Sofina en Fluxys Belgium de boeken. Op Goede Vrijdag staat dan in België Floridienne op het menu en zullen de jaarcijfers over 2023 bekend worden gemaakt

De macro-agenda is wat beter gevuld. We starten maandag in Nederland met de ramingen voor de economische groei voor het vierde kwartaal. In de VS staan de Chicago Fed index en de nieuwe woningverkopen voor februari geagendeerd.

Dinsdag wordt in Duitsland het consumentenvertrouwen gepubliceerd. In de VS staan de orders voor duurzame goederen, de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen op de agenda

Woensdag beginnen we in Nederland met het producentenvertrouwen en in Frankrijk met het consumentenvertrouwen. In Spanje staan de inflatiecijfers op de rol, evenals het consumentenvertrouwen in Europa tijdens maart. Ook zal de Riksbank in Zweden het rentebesluit bekendmaken. In de VS staan dan de wekelijkse hypotheekaanvragen en de olievoorraden op de agenda.

Donderdag worden in Duitsland cijfers gepubliceerd over de werkloosheid. In het VK krijgen we meer te weten over de economische groei tijdens het vierde kwartaal. In de VS staan geagendeerd de wekelijkse steunaanvragen, de economische groei over het vierde kwartaal, de inkoopmanagersindex van Chicago, de aanstaande woningverkopen en het consumentenvertrouwen in Michigan.

Op Goede Vrijdag zijn bijna alle beurzen gesloten, maar er staan nog wel een paar belangrijke zaken op de agenda. In Japan worden de cijfers over de detailhandelsverkopen en industriële productie bekendgemaakt. In Nederland krijgen we meer te weten over de producentenprijzen en in Frankrijk wordt de inflatie in maart bekendgemaakt. Echter, veruit het belangrijkste cijfer van de week staat vrijdagmiddag op de rol met de persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie gedurende februari. Die laatste is een belangrijke maatstaf voor de Fed, wat wellicht gevolgen kan hebben voor het moment dat de centrale bank de rente voor het eerst verlaagt.