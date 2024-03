Lagarde: ECB kan in juni rente verlagen als inflatie blijft dalen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank kan de beleidsrente in juni verlagen, indien de eerstvolgende cijfers over de inflatie en de lonen voldoen aan de verwachtingen van de ECB. Dit stelde voorzitter Christine Lagarde woensdag.

Lagarde deed haar uitspraken in een toespraak voor economen en beleggers in de Goethe-Universität in Frankfurt. Het is de sterkste indicatie tot nu toe dat de centrale bank zich voorbereidt op een mogelijke renteverlaging in juni, mits de inflatie verder daalt.

"Als deze cijfers in voldoende mate overeenstemmen met het pad van onderliggende inflatie en onze prognoses, en als we ervan uitgaan dat de doorwerking van het monetaire beleid sterk blijft, zullen we kunnen overgaan naar de fase van terugschakelen in onze beleidscyclus en het beleid minder beperkend maken", zei Lagarde.

Lagarde wees erop dat de meest recente cijfers over de loongroei wijzen op een vertraging in de laatste drie maanden van 2023 en dat in mei cijfers beschikbaar komen voor de eerste drie maanden van dit jaar. " De komende maanden zullen ons helpen om een nog duidelijker beeld te vormen", aldus Lagarde.

Zelfs als de rente in juni wordt verlaagd, zal de ECB voorzichtig blijven, zei Lagarde. Beleidsmakers verwachten namelijk dat de prijzen van diensten sterk blijven stijgen.

"Dit impliceert dat zelfs na de eerste renteverlaging, we ons niet vooraf kunnen vastleggen" , zei ze. "Onze besluiten zullen afhankelijk van de data moeten blijven."

De inflatie daalt overal ter wereld na een sterke stijging na de coronapandemie. Anders dan gebruikelijk heeft de economische productie hier niet sterk onder geleden en is de werkloosheid niet sterk opgelopen. Centrale banken zijn daarom voorzichtig met overhaaste renteverlagingen die mogelijk te vroeg komen en de inflatie zo juist weer aanwakkeren.

De Federal Reserve zal woensdagavond zijn beleidsrente naar verwachting ongewijzigd laten en beleggers vragen zich af of de Fed mogelijk wat langer zal wachten met het verlagen van de rente, omdat de laatste cijfers wezen op een hardnekkige inflatie. Vooralsnog rekent de markt op een renteverlaging in juni.