Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers verder gestegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart verder gestegen. Dit bleek maandag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex steeg van 48 in februari naar 51 deze maand, het hoogste niveau sinds juli 2023 en de vierde maand op rij dat de index steeg. Als de index hoger dan 50 is, dan beoordelen huizenbouwers de verkoopomstandigheden als positief. Het is de eerste keer sinds juli vorig jaar dat de index boven het break-even punt van 50 noteert. "Een gebrek aan een bestaande [woning]voorraad blijft kopers aanzetten tot de bouw van nieuwe huizen, en in combinatie met een sterke vraag en hypotheekrentes die onder de piek van vorig jaar lagen, zorgde dit voor een verbetering van het sentiment onder bouwers in maart", zei de NAHB. Bron: ABM Financial News

