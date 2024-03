Systeem Onward doorstaat test Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) Een Amerikaans testlaboratorium heeft bevestigd dat het experimentele ARC-EX Systeem van Onward Medical aan de geldende elektrische standaarden voldoet, wat een voorwaarde is om het systeem te mogen verkopen. Dat maakte Onward maandagochtend bekend. Het bedrijf besloot vorig jaar om de assemblage van de circuit board te vernieuwen en de test was nodig om het systeem later dit jaar op de markt te brengen. Het ARC-EX Systeem dient om de beweging van de armen te verbeteren na verlamming door ruggengraatletsel. Bron: ABM Financial News

