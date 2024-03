'Biden uit zorgen over overname U.S. Steel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden zou zich zorgen maken over de overname van U.S. Steel door Nippon Steel. Dat schreef persbureau Reuters donderdag, dat zich baseerde op een bron.

De besturen van Nippon en U.S. Steel kwamen in december vorig jaar tot een akkoord over de overname door Nippon voor 55 dollar per aandeel U.S. Steel, goed voor in totaal 14,9 miljard dollar, inclusief schulden.

Biden heeft op 10 april aanstaande een ontmoeting met de Japanse premier Fumio Kishida en de kans bestaat dat de zorgen van Biden de gesprekken tussen beide bewindslieden bepalen. De ontmoeting moet vooral de langdurige vriendschappelijk banden tussen de VS en Japan versterken, met name tegen de achtergrond van de dominante positie van China in de regio.

Volgens de zegspersoon, waar Reuters zich op baseert, zal Biden in aanloop naar de ontmoeting en vóór aankomst van de Japanse premier een verklaring afleggen. Het Witte Huis gaf woensdag volgens het persbureau verder geen commentaar.

Het Witte Huis gaf eerder al aan dat de deal kritisch moet worden beoordeeld, gezien de dominante rol die U.S. Steel speelt in de productie van materialen die van belang zijn voor de nationale veiligheid.

Presidentskandidaat Donald Trump gaf eerder al aan dat hij de deal zou blokkeren indien hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november wint.

Het aandeel U.S. Steel raakt woensdag bijna 13 procent van zijn beurswaarde kwijt.