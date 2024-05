AEX lager van start gegaan en Alfen -16% na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,4 procent lager op 911,46 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent prijs gaf. Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen was Prosus met krap twee procent de grootste daler. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, daalde vanochtend in Hongkong 3,5 procent. Tencent stopte vannacht de langverwachte lancering van zijn computerspel Dungeon & Fighter Mobile vanwege serverproblemen, aldus persbureau Bloomberg. Aegon en Adyen daalden daarnaast ongeveer een procent. RELX en Wolters Kluwer noteerden nipt in het groen. In de AMX ging Alfen met maar liefst 19 procent onderuit na cijfers. De laadpalenspecialist boekte in het eerste kwartaal van 2024 een licht hogere omzet, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat en de marge daalden, waarmee de resultaten van het bedrijf ruim onder de verwachtingen van analisten uitkwamen. Wel herhaalde Alfen de outlook voor 2024 en presenteerde het een tijdelijke CFO, terwijl de zoektocht naar een permanente financieel directeur doorgaat. In de AScX verloren Fastned en Vastned ongeveer een procent. Bron: ABM Financial News

