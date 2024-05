Onderzoekscentrum imec investeert miljarden in pilotlijn voor nieuwe chiptechnologie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onderzoekscentrum imec uit Leuven heeft dinsdagmorgen op zijn jaarlijkse Imec Technology Forum in Antwerpen aangekondigd dat het 2,5 miljard euro zal investeren in het opzetten van een nieuwe R&D pilootlijn voor geavanceerde chiptechnologie en systemen-op-chip. Zowel Europa, Vlaanderen als verschillende partners van imec uit de chipsector investeren in de NanoIC-pilootlijn. Europese en internationale techbedrijven en bedrijven uit de auto-industrie, telecommunicatie en gezondheidszorg zullen op de pilootlijn de nieuwste chiptechnologieën kunnen uittesten om producten te ontwikkelen alvorens ze die op grote schaal produceren. De NanoIC-pilootlijn kadert in de visie van de EU Chips Act om innovatie in Europa te versnellen en het ecosysteem van de Europese chipindustrie te versterken. Imec is 's werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Bron: ABM Financial News

