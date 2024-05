Hongkong flink lager in Azië Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen namen dinsdagochtend gas terug. De Hang Seng index in Hongkong was vanochtend de negatieve uitschieter met een verlies van ongeveer twee procent. De techgiganten Tencent en Alibaba daalden respectievelijk ongeveer 3 en ruim een procent, ondanks het aanscherpen van de hoogste stand ooit van techbeurs Nasdaq maandagavond op Wall Street. De andere Aziatische hoofdindices beperkten de verliezen tot circa een half procent. Op Wall Street koerste techbeurs Nasdaq tijdens een rustige Pinkstermaandag nog 0,7 procent hoger, terwijl de Dow Jones index een half procent prijs gaf. De drie belangrijkste benchmarks scherpten vorige week nog recordniveaus aan en vrijdag sloot de Dow Jones voor het eerst boven de 40.000 punten, een niveau dat maandag niet kon worden vastgehouden. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,3 procent lager op 79,80 dollar. Vanochtend daalde de future met 0,6 procent verder. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening. Bron: ABM Financial News

