Laatste restjes bedrijfscijfers op de agenda

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zal nog een handvol bedrijven met cijfers komen, maar de bedrijfsagenda wordt steeds leger nu het einde van het cijferseizoen in zicht komt.

In Nederland openen Pharming en Basic-Fit de boeken. Vrijdag is de beurt aan Sif. In België is het wat drukker. Immobel, Syensqo, Solvay en Agfa-Gevaert geven inzicht in de laatste ontwikkelingen, naast Titan Cement. Richting het einde van de week is er aandacht voor de resultaten van GBL en Tessenderlo.

In de VS zijn er cijfers van Oracle en Lennar en richting het einde van de week ook van Adobe en Groupon. In Duitsland opent Zalando woensdag de boeken. Vrijdag is de beurt aan HelloFresh, maar dat aandeel kelderde afgelopen vrijdag al met zo'n 40 procent na een waarschuwing van de maaltijdboxenaanbieder. De eerder afgegeven outlook is door veranderde marktomstandigheden niet langer haalbaar, aldus HelloFresh.

De macro-economische agenda is wel goed gevuld. Er zijn de nodige inflatiecijfers, onder meer uit Nederland, de VS en Duitsland, naast Britse werkloosheidscijfers.

Op woensdag zijn er cijfers over de industriële productie in het VK en de eurozone.

Donderdag krijgen beleggers inzicht in de Amerikaanse producentenprijzen en de detailhandelsverkopen uit de VS. Vrijdag is een drukke dag met de Franse inflatie en de Amerikaanse industriële productie. Ook staat in de VS de Empire State index op het menu en het consumentenvertrouwen.