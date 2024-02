Europese beurzen sluiten februari verdeeld af

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot vlak op 494,61 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 17.678,19 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de min bij een stand van 7.927,43 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.630,02 punten.

In de maand februari steeg de Duitse DAX, die donderdag opnieuw zijn record aanscherpte, circa 5 procent. De Stoxx Europe 600 won op maandbasis ruim 2 procent.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was februari een maand, waarin de wereldwijde beurzen prima presteerden, "met nieuwe recordstanden in verschillende landen en regio's. Dit betekent dat de rally steeds breder wordt gedragen en ook de achterblijvers worden opgepikt", volgens de marktkenner.

Donderdag was er vooral aandacht voor inflatiecijfers. De Franse inflatie liet over februari een enigszins teleurstellend beeld zien. De inflatie op jaarbasis viel terug van 3,1 naar 2,9 procent, maar daar was 2,8 procent voor verwacht. Op maandbasis liepen de prijzen met 0,8 procent op, waar gerekend was op een stijging met 0,6 procent.

De inflatie in Duitsland koelde in februari juist harder af dan verwacht, tot 2,5 procent. Hier rekende de markt op 2,6 procent, van 2,9 procent in januari.

"De Duitse macrocijfers van vandaag zullen de speculaties over een vroegtijdige renteverlaging door de ECB aanwakkeren, omdat de desinflatie aanhoudt en de economische activiteit zwak blijft", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Toch is er volgens hem nog genoeg prijsdruk, wat de ECB ervan zou moeten weerhouden om de rente te vroeg te verlagen.

De Amerikaanse PCE-inflatie, een cijfer waar de markt al de hele week naar uitkeek, kwam donderdagmiddag op jaarbasis conform de verwachting uit. Hoewel de inflatie in de VS hardnekkig blijft, blijft de deur open naar een renteverlaging door de Federal Reserve in juni, aldus ING.

De obligatierentes in de VS en Duitsland daalden donderdag licht. De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0803. WTI-olie kostte 78,50 dollar, vrijwel gelijk aan de settlement op woensdag.

Bedrijfsnieuws

Er kwamen donderdag diverse verzekeraars met cijfers. NN Group sloot ruim 8 procent hoger sloot en ASR Nederland verloor juist 1,7 procent in Amsterdam. Ageas, dat woensdag al met cijfers kwam, herstelde vandaag met een koerswinst van 2,5 procent in Brussel.

In Frankfurt liftten verzekeraars als Allianz en Munich Re mee op het algemene optimisme over de cijfers, net als AXA in Parijs.

Beiersdorf bracht volgens zakenbank Jefferies een conservatieve outlook naar buiten bij de resultaten over het vierde kwartaal, die licht tegenvielen. Beiersdorf sloot 3,7 procent lager en was daarmee hekkensluiter in de Duitse DAX.

Ams-Osram meldde de afzegging van een grote order. JPMorgan denkt dat het een opdracht van Apple betreft. Analisten van de bank denken dat hier een afschrijving mee gemoeid zal zijn van circa 750 miljoen euro. Het aandeel daalde liefst 38,5 procent op de Duitse beurs.

Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, maar de omzet steeg wel. Analisten van Bernstein zagen het verlies lager uitkomen dan verwacht. Het aandeel daalde toch 8,6 procent.

AB InBev heeft in de laatste drie maanden van 2023 de volumes onder druk zien staan, terwijl de winst wel steeg en de omzet op het hoogste niveau ooit uitkwam. AB InBev verwacht voor 2024 een stijging van de EBITDA in lijn met de eigen vooruitzichten voor de middellange termijn, namelijk tussen 4 en 8 procent. Het aandeel sloot 3,2 procent lager in Brussel.

Adecco kampte in het vierde kwartaal met een zwakke vraag in Noord-Amerika en Frankrijk, maar zag niettemin kans de winstgevendheid te vergroten, waarmee de EBITA 20 procent steeg en de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Het aandeel verloor 5,2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend in het groen. Alleen de Dow Jones index noteerde licht lager.