Miljardenverlies voor Casino

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Casino Guichard-Perrachon heeft in 2023 een verlies van meerdere miljarden euro's geboekt. Dit maakte het noodlijdende Franse supermarktconcern woensdagochtend bekend. De omzet daalde op jaarbasis van 9,4 miljard euro naar 9,0 miljard euro. In het vierde kwartaal daalde de omzet met 5,8 procent naar 2,3 miljard euro, een daling van 4,6 procent op vergelijkbare basis. De groep rapporteerde over 2023 een nettoverlies van 5,7 miljard euro als gevolg van desinvesteringen en een financiële herstructurering, vergeleken met een verlies van 316,0 miljoen euro in 2022. De schulden bedroegen op 31 december 2023 circa 6,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor de financiële herstructurering bedroegen de schulden 1,5 miljard euro. Casino, dat meer dan 11.500 winkels heeft in Frankrijk en Latijns-Amerika, kampt met hardnekkig hoge schulden en een dalend marktaandeel in zijn thuisland. Vorig jaar begon de groep gesprekken met crediteuren om ervoor te zorgen dat het voldoende liquiditeit heeft om de activiteiten draaiende te houden. De groep sloot in oktober van vorig jaar een speciale overeenkomst met een consortium onder leiding van onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, banken en andere crediteuren om de kapitaalbasis te versterken, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor een kapitaalinjectie en een vermindering van de schuldenlast met 6,1 miljard euro. Eerder deze week kreeg het plan goedkeuring van de Parijse Rechtbank van Koophandel en Casino verwacht de herstructurering op 27 maart af te ronden. Outlook Het bedrijf zei dat het geen financiële richtlijnen zal geven voor 2024, aangezien het consortium binnenkort de controle zal overnemen. Het aandeel daalde in Parijs 11,3 procent naar 0,63 euro. Een jaar eerder stond er nog een koers van circa 9,60 euro op de borden. Bron: ABM Financial News

