Norwegian Cruise verkleint verlies

(ABM FN-Dow Jones) Norwegian Cruise Line heeft het afgelopen kwartaal een fors lager verlies geleden op een hogere omzet. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de cruisemaatschappij.

Norwegian Cruise Line beleefde een jaar van groei en prestaties. "We hebben met succes drie nieuwe schepen in ontvangst genomen, wat neerkomst op de meeste leveringen in één jaar", zei CEO Harry Sommer.

Norwegian Cruise Line boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 106,5 miljoen dollar, ofwel 0,25 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 482,5 miljoen dollar, ofwel 1,14 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aangepaste resultaat kwam uit op een verlies van 0,18 dollar per aandeel. Hier rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op een verlies van 0,12 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 1,5 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 naar 2,0 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepast resultaat van 0,12 dollar negatief op een omzet van 1,97 miljard dollar.

Over heel 2023 boekte de cruisemaatschappij wel een winst van 166,2 miljoen, ofwel 0,39 dollar per aandeel, tegen een verlies van 2,3 miljard dollar, ofwel 5,41 dollar per aandeel, een jaar eerder. De omzet steeg van 4,8 miljard dollar in 2022 naar 8,5 miljard dollar in 2023.

De bezettingsgraad bedroeg in het vierde kwartaal 99,2 procent. Over het hele jaar werd een bezettingsgraad gerealiseerd van 102,9 procent, wat conform de outlook was.

Outlook

Voor het lopende boekjaar rekent de cruisemaatschappij op een aangepaste nettowinst van 635 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 1,23 dollar.

Voor het eerste kwartaal rekent Norwegian op een aangepaste winst per aandeel van 0,12 dollar, waar analisten uitgaan van een verlies van 0,20 dollar per aandeel.

Het aandeel Norwegian Cruise noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 6,7 procent hoger.