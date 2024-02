Beursblik: jaarcijfers Just Eat Takeaway vooral in teken van outlook

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Just Eat Takeaway die woensdag voorbeurs verschijnen, zijn vermoedelijk weinig spannend na de update van de maaltijdbezorger in januari, en dus zal de focus vooral liggen op de outlook voor 2024.

Just Eat kondigde in januari aan dat de orders in 2023 waren teruggelopen met 9 procent tot 891,5 miljoen stuks.

De brutrotransactiewaarde liep afgelopen jaar met 4 procent terug tot 26,4 miljard euro, werd toen verder bekend. In Noord-Amerika was in 2023 sprake van een krimp met 11 procent bij constante wisselkoersen. In Noord-Europa groeide Just Eat met 3 procent, net als in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In de regio's Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland kromp de maaltijdbezorger 14 procent bij constante wisselkoersen.

In 2022 kwam het aantal orders voor Just Eat Takeaway uit op 984 miljoen stuks en de brutotransactiewaarde op 28,2 miljard euro.

De aangepaste EBITDA kwam in 2023 volgens Just Eat met circa 320 miljoen euro iets hoger uit dan verwacht, zei het bedrijf ruim een maand geleden. De consensus ging uit van 317 miljoen euro.

In 2022 rapporteerde het bedrijf een aangepaste EBITDA van 19 miljoen euro dus op jaarbasis zou sprake zijn van een forse verbetering.

De vrije kasstroom was grofweg break-even in de tweede helft van 2023, zei het bedrijf in januari. CEO Jitse Groen noemde dit toen een mijlpaal.

Outlook

ING rekent voor 2024 op een vlakke tot licht stijgende brutotransactiewaarde van 26,7 miljard euro. De analistenconsensus is positiever en rekent op circa 27,5 miljard euro.

De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen op 448 miljoen euro, verwacht ING, terwijl de markt rekent op 454 miljoen euro.

ING schat de vrije kasstroom voor 2024 in op circa 100 miljoen euro.

In de loop van 2023 verhoogde het "conservatieve" Just Eat meermaals de outlook, dus ING verwacht dat de verwachtingen die woensdag worden uitgesproken, ruimte laten voor bijstellingen gedurende het jaar.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.

Het aandeel noteerde dinsdag 0,8 procent hoger op 14,64 euro.