Omzet Hydratec blijft gelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hydratec Industries

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries heeft in 2023 min of meer vergelijkbare resultaten geboekt als in 2022. Dit maakte het bedrijf uit Amersfoort voorbeurs bekend. De omzet kwam, net als in 2022, uit op 283 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde licht, met 1 procent naar 15,7 miljoen euro. Bij Industrial Systems steeg de omzet met 3 procent naar 162 miljoen euro. Bij Hightech Components daalde de omzet met 4 procent naar 121 miljoen euro. "Terugkijkend op 2023 zien we dat Hydratec Industries ondanks uitdagende omstandigheden een mooi resultaat heeft behaald. Er zijn een paar ingrijpende maatregelen noodzakelijk gebleken vooral binnen Hightech Components om de concurrentiepositie te versterken. Zonder de hiervoor noodzakelijke eenmalige kosten zou het bedrijfsresultaat met meer dan 25 procent zijn gestegen bij gelijke omzet", zei CEO Bart Aangenendt in een toelichting. Hydratec heeft afgelopen jaar voor 6,2 miljoen euro aan eenmalige kosten genomen om vestigingen af te stoten om zo de efficiency te verhogen en de concurrentiepositie te versterken. Eerder dit jaar bracht Ten Cate Investeringsmaatschappij een bod uit op Hydratec ter waarde van 142,50 euro per aandeel. Hoewel Hydratec zegt 2024 goed te zijn begonnen, wilde het geen concrete outlook afgeven voor dit jaar door de macro-economische ontwikkelingen, zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.