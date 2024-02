AEX scherpt all time high overtuigend aan na koersexplosie Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong ruim een procent hoger naar 838,62 punten, terwijl de AMX 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen stonden beleggers op de banken voor de kwartaalcijfers van Adyen. Het fintechbedrijf won maar liefst ruim 18 procent. Ook de rapportage van Unilever kon beleggers bekoren, en het aandeel steeg meer dan drie procent. ArcelorMittal won daarnaast ook 3 procent, ondanks de rapportering van een fors verlies. Dat was evenwel het gevolg van eenmalige afschrijvingen. In de AMX won Flow Traders na cijfers krap drie procent. In de AScX zette TomTom zijn opmars van de afgelopen weken voor met een stijging van drie procent. CM.com won bijna 5 procent. Sligro daalde na cijfers 1,4 procent en PostNL werd 5 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

