Carlsberg rekent op meer groei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg Group versnelt zijn groeistrategie en verhoogde de doelstellingen voor de samengestelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent naar 4 tot 6 procent. Dat maakte de Deense bierbrouwer dinsdag bekend. En de operationele winst zal volgens de brouwer harder groeien dan de omzet. De prioriteiten zijn de portefeuille met premium-merken, de Beyond Beer-activiteiten en de groeimarkten in Azië. De focus ligt daarbij vooral op China, Vietnam en India. Een nadere toelichting volgt in het rapport over de jaarresultaten, dat woensdagochtend wordt gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

