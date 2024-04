AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het groen.

Afgelopen week duwden techwaarden de AEX nog omhoog naar een winst op weekbasis van 2,6 procent op 882,63 punten. De voorafgaande handelsweek was tech juist nog de gebeten hond, en de index daalde toen met 2,7 procent.

"Hoewel we de huidige uitdagingen (politiek en inflatie) niet willen bagatelliseren, is het onze overtuiging dat de kansen voor beleggers momenteel groter zijn dan de risico's", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens de expert van ING heeft de economie ruimte om te groeien en de productiviteit te verbeteren. "Veel bedrijven zullen (de winsten) kunnen (laten) groeien. En centrale banken zullen op een gegeven moment de geldkraan weer verder openzetten", zei Wiersma.

De obligatierentes liepen afgelopen week evenwel weer op en de rentevrees nam toe, nadat de PCE-inflatie in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal flink steeg, terwijl de Amerikaanse groei op kwartaalbasis vertraagde.

De kans op een renteverlaging vóór september is inmiddels "vrijwel nihil", volgens economen van ING. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van circa 60 procent van de markt nu rekening met een eerste renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in september.

Woensdag staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. De beurzen van Euronext houden die dag de deuren gesloten vanwege de viering van de Dag van de Arbeid.

Beleggers in New York konden vrijdag aan de slag met de resultaten van onder meer Microsoft, Alphabet, moederbedrijf van Google, en Snap, die donderdag nabeurs verschenen.

Zowel Microsoft als Alphabet versloegen de ramingen van analisten. Alphabet kondigde zelfs een dividend aan en verhoogde zijn aandeleninkoopprogramma met nog eens 70 miljard dollar. Microsoft kon profiteren van de stijgende inkomsten uit de cloudactiviteiten.

"En zoals we inmiddels gewend zijn, was er voor een van hen een koersbeweging met dubbele cijfers nabeurs. Google stond na sluitingstijd 10 procent hoger. Maar Snap deed het nog beter met een stijging van 25 procent nabeurs. Dit begint te lijken op een casino", aldus analist Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Techbeurs Nasdaq won vrijdag 2,0 procent, terwijl de winst voor de Dow Jones index beperkt bleef tot minder dan een half procent.

Azië in het groen en yen volatiel

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend over de brede linie hoger. De Hang Seng index in Hongkong was koploper met een stijging van 1,3 procent, terwijl de andere hoofdbeurzen grofweg krap een procent wonnen. De beurs in Tokio was gesloten vanwege een feestdag.

Terwijl de Amerikaanse PCE-inflatie in de lift zit bleek vrijdag juist dat de inflatie in Japan een dalende trend laat zien, met een inflatie in april van 1,8 procent, na nog een stijging van 2,6 procent in maart. Deze discrepantie zorgde vanochtend voor een flinke volatiliteit op de valutamarkten.

De yen daalde ten opzichte van de dollar vanochtend aanvankelijk met maar liefst 1,7 procent naar het laagste niveau sinds 1990, op een stand van 160,21, om vanaf dat niveau plotseling bijna twee procent op te veren naar een stand van 155,70.

De Amerikaanse olie-future daalde vanochtend met 0,8 procent naar 83,15 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor Duitse en Franse inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

Philips boekte in het eerste kwartaal van 2024 een verlies van bijna een 1 miljard euro, nadat het een schikking trof in de VS voor de problemen met zijn slaapapneu apparaten. Wel lijkt Philips op weg om de eigen outlook voor 2024, die vandaag werd herhaald, te halen. De aangepaste EBITA kwam in het eerste kwartaal uit op 388 miljoen euro, tegen 350 miljoen euro een jaar eerder en boven de verwachting van 361 miljoen euro waar analisten vooraf op rekenden.

Alfen en netbeheerder Liander zijn een nieuwe productiemethode overeengekomen om vocht in de transformatorstations van Pacto te voorkomen. Alfen verwacht de productie gedurende 2024 op te schalen om de vertragingen van het eerste halfjaar in te halen. De tijdelijke productiestop van Pacto onderstations voor Liander en de daaropvolgende opvoering van de productie zal geen impact hebben op de doelstelling om dit jaar een omzetgroei van 20 procent te halen bij Smart Grid Solutions, zei Alfen.

Almunda Professionals wil het dividend over 2023 handhaven op 0,06 euro per aandeel. Dit meldde het bedrijf uit Amsterdam vrijdagavond.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,0 procent op 5.099,96 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.239,66 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 15.927,90 punten.